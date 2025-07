اطلاعات VaultCraft (VCX).

VaultCraft is your no-code, DeFi toolkit for building automated, non-custodial yield strategies on any evm-chain.

وب‌ سایت رسمی: https://vaultcraft.io/ وایت پیپر https://github.com/code-423n4/2023-01-popcorn/blob/main/WhitePaper.pdf