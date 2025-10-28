Vault FinanceVFI چیست

What Is Vault Finance? Vault Finance is a next-generation DeFi 3.0 protocol focused on delivering sustainable, real-yield rewards through a unique Multi-Vault strategy backed by revenue-generating businesses. It was created to solve the recurring problems in decentralized finance—unsustainable APYs, weak tokenomics, poor leadership, and overreliance on hype. By combining protocol APY, real-world income streams, and a doxxed, experienced team, VaultFi offers users a transparent, community-driven ecosystem designed for long-term value and exposure to high-potential Web3 sectors.

پیش‌ بینی قیمت Vault Finance (USD)

ارزش Vault Finance (VFI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vault Finance (VFI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vault Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vault Finance را بررسی کنید!

VFI به ارزهای محلی

توکنومیکس Vault Finance (VFI)

درک، توکنومیکس Vault Finance (VFI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VFI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vault Finance (VFI) امروز Vault Finance (VFI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VFI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VFI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VFI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Vault Finance چقدر است؟ ارزش بازار VFI برابر است با $ 53.96K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VFI چقدر است؟ عرضه در گردش VFI برابر است با 2.74B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VFI چقدر بوده است؟ VFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VFI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VFI برابر است با -- USD . آیا VFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VFI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vault Finance (VFI)