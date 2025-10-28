قیمت لحظه‌ ای Vanguard xStock امروز برابر است با 337.46 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VTIX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VTIX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Vanguard xStock امروز برابر است با 337.46 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت VTIX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت VTIX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره VTIX

اطلاعات قیمت VTIX

وایت‌ پیپر VTIX

وب‌سایت رسمی VTIX

توکنومیکس VTIX

پیش‌بینی قیمت VTIX

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Vanguard xStock

قیمت Vanguard xStock (VTIX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 VTIX به USD:

$337.46
$337.46$337.46
+0.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Vanguard xStock (VTIX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:17:33 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Vanguard xStock (VTIX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 334.38
$ 334.38$ 334.38
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 337.65
$ 337.65$ 337.65
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 334.38
$ 334.38$ 334.38

$ 337.65
$ 337.65$ 337.65

$ 337.65
$ 337.65$ 337.65

$ 304.19
$ 304.19$ 304.19

--

+0.73%

+1.88%

+1.88%

قیمت لحظه‌ ای Vanguard xStock (VTIX) برابر است با $337.46. در 24 ساعت گذشته، VTIX در بازه قیمتی حداقل $ 334.38 تا حداکثر $ 337.65 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته VTIX برابر با $ 337.65 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 304.19 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، VTIX در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته +0.73% و در 7 روز گذشته +1.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Vanguard xStock (VTIX)

$ 600.05K
$ 600.05K$ 600.05K

--
----

$ 8.31M
$ 8.31M$ 8.31M

1.78K
1.78K 1.78K

24,635.50423708
24,635.50423708 24,635.50423708

ارزش بازار فعلی Vanguard xStock برابر است با $ 600.05K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VTIX برابر است با 1.78K، و عرضه کل آن 24635.50423708 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 8.31M است.

تاریخچه قیمت Vanguard xStock (VTIX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Vanguard xStock به USD به میزان $ +2.46 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Vanguard xStock به USD به میزان $ +10.6981906660 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Vanguard xStock به USD به میزان $ +18.3010969740 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Vanguard xStock به USD به میزان $ +25.0751422755968 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +2.46+0.73%
30 روز$ +10.6981906660+3.17%
60 روز$ +18.3010969740+5.42%
90 روز$ +25.0751422755968+8.03%

Vanguard xStockVTIX چیست

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Vanguard xStock (USD)

ارزش Vanguard xStock (VTIX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vanguard xStock (VTIX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vanguard xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vanguard xStock را بررسی کنید!

VTIX به ارزهای محلی

توکنومیکس Vanguard xStock (VTIX)

درک، توکنومیکس Vanguard xStock (VTIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VTIX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vanguard xStock (VTIX)

امروز Vanguard xStock (VTIX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای VTIX به واحد USD برابر است با 337.46 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی VTIX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی VTIX نسبت به USD برابر است با $ 337.46. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Vanguard xStock چقدر است؟
ارزش بازار VTIX برابر است با $ 600.05K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش VTIX چقدر است؟
عرضه در گردش VTIX برابر است با 1.78K USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت VTIX چقدر بوده است؟
VTIX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 337.65 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت VTIX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
VTIX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 304.19 USD رسید.
حجم معاملات VTIX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VTIX برابر است با -- USD.
آیا VTIX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد VTIX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VTIX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:17:33 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vanguard xStock (VTIX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,825.96
$113,825.96$113,825.96

-0.99%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.56
$4,091.56$4,091.56

-1.95%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05602
$0.05602$0.05602

+0.55%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.10
$200.10$200.10

0.00%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3095
$4.3095$4.3095

-16.90%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,091.56
$4,091.56$4,091.56

-1.95%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,825.96
$113,825.96$113,825.96

-0.99%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.10
$200.10$200.10

0.00%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6260
$2.6260$2.6260

-1.32%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.22
$1,137.22$1,137.22

-0.56%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001115
$0.001115$0.001115

+85.83%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1662
$0.1662$0.1662

+232.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04469
$0.04469$0.04469

+123.45%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03676
$0.03676$0.03676

+97.42%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01882
$0.01882$0.01882

+88.20%