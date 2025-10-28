Vanguard xStockVTIX چیست

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

پیش‌ بینی قیمت Vanguard xStock (USD)

ارزش Vanguard xStock (VTIX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Vanguard xStock (VTIX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Vanguard xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Vanguard xStock را بررسی کنید!

VTIX به ارزهای محلی

توکنومیکس Vanguard xStock (VTIX)

درک، توکنومیکس Vanguard xStock (VTIX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VTIX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vanguard xStock (VTIX) امروز Vanguard xStock (VTIX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VTIX به واحد USD برابر است با 337.46 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VTIX نسبت به USD چقدر است؟ $ 337.46 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VTIX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Vanguard xStock چقدر است؟ ارزش بازار VTIX برابر است با $ 600.05K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VTIX چقدر است؟ عرضه در گردش VTIX برابر است با 1.78K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VTIX چقدر بوده است؟ VTIX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 337.65 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VTIX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VTIX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 304.19 USD رسید. حجم معاملات VTIX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VTIX برابر است با -- USD . آیا VTIX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VTIX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VTIX مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Vanguard xStock (VTIX)