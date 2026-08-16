قیمت امروز Vanguard Total World xStock

قیمت لحظه‌ ای Vanguard Total World xStock (VTX) در حال حاضر برابر با $ 162.01 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VTX به USD برابر با $ 162.01 برای هر VTX می‌ باشد.

توکن Vanguard Total World xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,000,068 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 12.57K VTX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VTX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 539.35 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 44.94 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VTX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.50K رسیده است.

اطلاعات بازار Vanguard Total World xStock (VTX)

ارزش بازار $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M حجم (24 ساعته) $ 3.50K$ 3.50K $ 3.50K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 108.76M$ 108.76M $ 108.76M سرمایه در گردش 12.57K 12.57K 12.57K عرضه کل 671,268.6072760525 671,268.6072760525 671,268.6072760525

ارزش بازار فعلی Vanguard Total World xStock برابر است با $ 2.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.50K. عرضه در گردش VTX برابر است با 12.57K، و عرضه کل آن 671268.6072760525 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 108.76M است.