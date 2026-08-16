قیمت امروز Vanguard Oil Retirement Fund

قیمت لحظه‌ ای Vanguard Oil Retirement Fund (VORF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VORF به USD برابر با $ 0 برای هر VORF می‌ باشد.

توکن Vanguard Oil Retirement Fund در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 129,434 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 400.00M VORF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VORF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02396675 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VORF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.02% و در هفت روز اخیر به میزان +3.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 179.84 رسیده است.

اطلاعات بازار Vanguard Oil Retirement Fund (VORF)

ارزش بازار $ 129.43K$ 129.43K $ 129.43K حجم (24 ساعته) $ 179.84$ 179.84 $ 179.84 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 129.43K$ 129.43K $ 129.43K سرمایه در گردش 400.00M 400.00M 400.00M عرضه کل 399,999,587.018511 399,999,587.018511 399,999,587.018511

ارزش بازار فعلی Vanguard Oil Retirement Fund برابر است با $ 129.43K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 179.84. عرضه در گردش VORF برابر است با 400.00M، و عرضه کل آن 399999587.018511 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 129.43K است.