قیمت امروز Utopian Contributor Coin

قیمت لحظه‌ ای Utopian Contributor Coin (UTCC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.45% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UTCC به USD برابر با $ 0 برای هر UTCC می‌ باشد.

توکن Utopian Contributor Coin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,568.69 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 996.93M UTCC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UTCC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00103597 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UTCC طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -10.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Utopian Contributor Coin (UTCC)

ارزش بازار $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K سرمایه در گردش 996.93M 996.93M 996.93M عرضه کل 996,933,121.270297 996,933,121.270297 996,933,121.270297

ارزش بازار فعلی Utopian Contributor Coin برابر است با $ 15.57K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UTCC برابر است با 996.93M، و عرضه کل آن 996933121.270297 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.57K است.