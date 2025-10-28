قیمت لحظه‌ ای Upheaval Finance امروز برابر است با 0.01209169 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UPHL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UPHL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Upheaval Finance امروز برابر است با 0.01209169 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UPHL به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UPHL را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Upheaval Finance

قیمت Upheaval Finance (UPHL)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 UPHL به USD:

$0.01207834
-3.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Upheaval Finance (UPHL)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:50:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Upheaval Finance (UPHL) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.01199016
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.01279522
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.01199016
$ 0.01279522
$ 0.04077558
$ 0.00994095
-0.20%

-3.60%

-4.88%

-4.88%

قیمت لحظه‌ ای Upheaval Finance (UPHL) برابر است با $0.01209169. در 24 ساعت گذشته، UPHL در بازه قیمتی حداقل $ 0.01199016 تا حداکثر $ 0.01279522 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UPHL برابر با $ 0.04077558 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00994095 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، UPHL در یک ساعت گذشته -0.20%، در 24 ساعت گذشته -3.60% و در 7 روز گذشته -4.88% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Upheaval Finance (UPHL)

$ 702.22K
--
----

$ 11.10M
58.14M
919,410,834.5384703
ارزش بازار فعلی Upheaval Finance برابر است با $ 702.22K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UPHL برابر است با 58.14M، و عرضه کل آن 919410834.5384703 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.10M است.

تاریخچه قیمت Upheaval Finance (UPHL) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Upheaval Finance به USD به میزان $ -0.00045225420247627 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Upheaval Finance به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Upheaval Finance به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Upheaval Finance به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.00045225420247627-3.60%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Upheaval FinanceUPHL چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Upheaval Finance (UPHL)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Upheaval Finance (USD)

ارزش Upheaval Finance (UPHL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Upheaval Finance (UPHL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Upheaval Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Upheaval Finance را بررسی کنید!

UPHL به ارزهای محلی

توکنومیکس Upheaval Finance (UPHL)

درک، توکنومیکس Upheaval Finance (UPHL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UPHL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Upheaval Finance (UPHL)

امروز Upheaval Finance (UPHL) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای UPHL به واحد USD برابر است با 0.01209169 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی UPHL نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی UPHL نسبت به USD برابر است با $ 0.01209169. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Upheaval Finance چقدر است؟
ارزش بازار UPHL برابر است با $ 702.22K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش UPHL چقدر است؟
عرضه در گردش UPHL برابر است با 58.14M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت UPHL چقدر بوده است؟
UPHL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04077558 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت UPHL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
UPHL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00994095 USD رسید.
حجم معاملات UPHL چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UPHL برابر است با -- USD.
آیا UPHL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد UPHL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UPHL مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:50:49 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Upheaval Finance (UPHL)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

