قیمت لحظه‌ ای unstoppable coin امروز برابر است با 0.0000105 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UC به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UC را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره UC

اطلاعات قیمت UC

وب‌سایت رسمی UC

توکنومیکس UC

پیش‌بینی قیمت UC

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو unstoppable coin

قیمت unstoppable coin (UC)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 UC به USD:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای unstoppable coin (UC)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:46:01 (UTC+8)

اطلاعات قیمت unstoppable coin (UC) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0001696
$ 0.0001696$ 0.0001696

$ 0.00000941
$ 0.00000941$ 0.00000941

--

--

+6.34%

+6.34%

قیمت لحظه‌ ای unstoppable coin (UC) برابر است با $0.0000105. در 24 ساعت گذشته، UC در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UC برابر با $ 0.0001696 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000941 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، UC در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +6.34% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار unstoppable coin (UC)

$ 10.49K
$ 10.49K$ 10.49K

--
----

$ 10.49K
$ 10.49K$ 10.49K

998.82M
998.82M 998.82M

998,817,196.334451
998,817,196.334451 998,817,196.334451

ارزش بازار فعلی unstoppable coin برابر است با $ 10.49K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UC برابر است با 998.82M، و عرضه کل آن 998817196.334451 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.49K است.

تاریخچه قیمت unstoppable coin (UC) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت unstoppable coin به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت unstoppable coin به USD به میزان $ -0.0000005785 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت unstoppable coin به USD به میزان $ -0.0000020861 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت unstoppable coin به USD به میزان $ -0.000003196697120034774 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0000005785-5.51%
60 روز$ -0.0000020861-19.86%
90 روز$ -0.000003196697120034774-23.33%

unstoppable coinUC چیست

it's just unstoppable

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع unstoppable coin (UC)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت unstoppable coin (USD)

ارزش unstoppable coin (UC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از unstoppable coin (UC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت unstoppable coin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت unstoppable coin را بررسی کنید!

UC به ارزهای محلی

توکنومیکس unstoppable coin (UC)

درک، توکنومیکس unstoppable coin (UC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره unstoppable coin (UC)

امروز unstoppable coin (UC) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای UC به واحد USD برابر است با 0.0000105 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی UC نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی UC نسبت به USD برابر است با $ 0.0000105. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار unstoppable coin چقدر است؟
ارزش بازار UC برابر است با $ 10.49K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش UC چقدر است؟
عرضه در گردش UC برابر است با 998.82M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت UC چقدر بوده است؟
UC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0001696 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت UC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
UC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000941 USD رسید.
حجم معاملات UC چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UC برابر است با -- USD.
آیا UC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد UC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UC مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:46:01 (UTC+8)

سلب مسئولیت

