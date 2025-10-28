Unstable States DollarUSD چیست

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and "stablecoins" are anything but, $USD proudly leans into volatility. It's not trying to stay at $1 it's daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let's BONK) as a top holder. The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto. Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn't your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

منبع Unstable States Dollar (USD) وب سایت رسمی

USD به ارزهای محلی

توکنومیکس Unstable States Dollar (USD)

درک، توکنومیکس Unstable States Dollar (USD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Unstable States Dollar (USD) امروز Unstable States Dollar (USD) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USD به واحد USD برابر است با 0.00003822 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USD نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00003822 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USD نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Unstable States Dollar چقدر است؟ ارزش بازار USD برابر است با $ 38.28K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USD چقدر است؟ عرضه در گردش USD برابر است با 999.70M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USD چقدر بوده است؟ USD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0019021 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003164 USD رسید. حجم معاملات USD چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USD برابر است با -- USD . آیا USD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USD مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Unstable States Dollar (USD)