قیمت لحظه‌ ای Unstable States Dollar امروز برابر است با 0.00003822 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت USD به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت USD را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Unstable States Dollar

قیمت Unstable States Dollar (USD)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 USD به USD:

--
----
+10.40%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Unstable States Dollar (USD)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:24:16 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Unstable States Dollar (USD) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00003358
$ 0.00003358
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00004735
$ 0.00004735
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00003358
$ 0.00003358

$ 0.00004735
$ 0.00004735

$ 0.0019021
$ 0.0019021

$ 0.00003164
$ 0.00003164

-1.07%

+10.90%

-6.62%

-6.62%

قیمت لحظه‌ ای Unstable States Dollar (USD) برابر است با $0.00003822. در 24 ساعت گذشته، USD در بازه قیمتی حداقل $ 0.00003358 تا حداکثر $ 0.00004735 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته USD برابر با $ 0.0019021 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00003164 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، USD در یک ساعت گذشته -1.07%، در 24 ساعت گذشته +10.90% و در 7 روز گذشته -6.62% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Unstable States Dollar (USD)

$ 38.28K
$ 38.28K

--
----

$ 38.28K
$ 38.28K

999.70M
999.70M

999,704,070.541339
999,704,070.541339

ارزش بازار فعلی Unstable States Dollar برابر است با $ 38.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش USD برابر است با 999.70M، و عرضه کل آن 999704070.541339 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 38.28K است.

تاریخچه قیمت Unstable States Dollar (USD) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Unstable States Dollar به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Unstable States Dollar به USD به میزان $ -0.0000211547 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Unstable States Dollar به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Unstable States Dollar به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+10.90%
30 روز$ -0.0000211547-55.34%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Unstable States DollarUSD چیست

$USD The Unstable Dollar The only dollar that embraces chaos. $USD is a community-led meme coin that turns the concept of stability on its head. In a world where fiat is shaky and “stablecoins” are anything but, $USD proudly leans into volatility.

It’s not trying to stay at $1 it’s daring the community to re-peg it through pure meme power and market energy. Already aligned with the BONK ecosystem and featuring Nom (co-founder of Let’s BONK) as a top holder.

The mission is simple: build infrastructure, rally the troops, and push $USD toward becoming the official unstable coin of crypto.

Why $USD? Meme-first, mission-powered, BONK ecosystem synergy, ATH of $2M still very early Narrative-driven: the ultimate re-peg challenge Now with a committed CTO building with the community This isn’t your average stablecoin. This is $USD. Volatile by design.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Unstable States Dollar (USD)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Unstable States Dollar (USD)

ارزش Unstable States Dollar (USD) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Unstable States Dollar (USD) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Unstable States Dollar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Unstable States Dollar را بررسی کنید!

USD به ارزهای محلی

توکنومیکس Unstable States Dollar (USD)

درک، توکنومیکس Unstable States Dollar (USD) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USD بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Unstable States Dollar (USD)

امروز Unstable States Dollar (USD) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای USD به واحد USD برابر است با 0.00003822 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی USD نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی USD نسبت به USD برابر است با $ 0.00003822. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Unstable States Dollar چقدر است؟
ارزش بازار USD برابر است با $ 38.28K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش USD چقدر است؟
عرضه در گردش USD برابر است با 999.70M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت USD چقدر بوده است؟
USD به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0019021 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت USD در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
USD به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003164 USD رسید.
حجم معاملات USD چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USD برابر است با -- USD.
آیا USD در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد USD در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USD مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:24:16 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

