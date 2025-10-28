Unstable CultUSC چیست

This project is a new memecoin movement on the Ethereum network that embraces the spirit of instability and unpredictability. It is designed to be more than just a coin — it’s a community-driven cult where memes, chaos, and creativity collide. The token serves as a playful experiment in culture, finance, and collective imagination, showing how humor and unpredictability can bring people together on-chain. This project is a new memecoin movement on the Ethereum network that embraces the spirit of instability and unpredictability. It is designed to be more than just a coin — it’s a community-driven cult where memes, chaos, and creativity collide. The token serves as a playful experiment in culture, finance, and collective imagination, showing how humor and unpredictability can bring people together on-chain.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Unstable Cult (USC) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Unstable Cult (USD)

ارزش Unstable Cult (USC) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Unstable Cult (USC) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Unstable Cult را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Unstable Cult را بررسی کنید!

USC به ارزهای محلی

توکنومیکس Unstable Cult (USC)

درک، توکنومیکس Unstable Cult (USC) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USC بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Unstable Cult (USC) امروز Unstable Cult (USC) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USC به واحد USD برابر است با 0.00229806 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USC نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00229806 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USC نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Unstable Cult چقدر است؟ ارزش بازار USC برابر است با $ 2.30M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USC چقدر است؟ عرضه در گردش USC برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USC چقدر بوده است؟ USC به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.01506928 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USC در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USC به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00229806 USD رسید. حجم معاملات USC چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USC برابر است با -- USD . آیا USC در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USC در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USC مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Unstable Cult (USC)