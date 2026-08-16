قیمت امروز Universal High Income

قیمت لحظه‌ ای Universal High Income (INCOME) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی INCOME به USD برابر با $ 0 برای هر INCOME می‌ باشد.

توکن Universal High Income در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 45,789 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 666.67M INCOME می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، INCOME در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز INCOME طی یک ساعت گذشته به میزان +0.76% و در هفت روز اخیر به میزان -5.07% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Universal High Income (INCOME)

ارزش بازار $ 45.79K$ 45.79K $ 45.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 45.79K$ 45.79K $ 45.79K سرمایه در گردش 666.67M 666.67M 666.67M عرضه کل 666,666,131.870046 666,666,131.870046 666,666,131.870046

ارزش بازار فعلی Universal High Income برابر است با $ 45.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش INCOME برابر است با 666.67M، و عرضه کل آن 666666131.870046 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.79K است.