قیمت امروز United States Water Reserve

قیمت لحظه‌ ای United States Water Reserve (USWR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی USWR به USD برابر با $ 0 برای هر USWR می‌ باشد.

توکن United States Water Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 674,657 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M USWR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، USWR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03260264 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز USWR طی یک ساعت گذشته به میزان +1.36% و در هفت روز اخیر به میزان +5.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 9.43K رسیده است.

اطلاعات بازار United States Water Reserve (USWR)

ارزش بازار $ 674.66K$ 674.66K $ 674.66K حجم (24 ساعته) $ 9.43K$ 9.43K $ 9.43K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 674.66K$ 674.66K $ 674.66K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,996,586.1268752 999,996,586.1268752 999,996,586.1268752

ارزش بازار فعلی United States Water Reserve برابر است با $ 674.66K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 9.43K. عرضه در گردش USWR برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999996586.1268752 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 674.66K است.