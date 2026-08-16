قیمت امروز United Oasis Reserve

قیمت لحظه‌ ای United Oasis Reserve (UXR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.28% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UXR به USD برابر با $ 0 برای هر UXR می‌ باشد.

توکن United Oasis Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,004 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M UXR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UXR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0013879 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UXR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -1.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار United Oasis Reserve (UXR)

ارزش بازار $ 24.00K$ 24.00K $ 24.00K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.00K$ 24.00K $ 24.00K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,995,514.47234 999,995,514.47234 999,995,514.47234

ارزش بازار فعلی United Oasis Reserve برابر است با $ 24.00K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UXR برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999995514.47234 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.00K است.