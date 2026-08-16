قیمت امروز UNITE THE KINGDOM

قیمت لحظه‌ ای UNITE THE KINGDOM (UTK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.66% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UTK به USD برابر با $ 0 برای هر UTK می‌ باشد.

توکن UNITE THE KINGDOM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,455.2 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 823.38M UTK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UTK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00486993 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UTK طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان +14.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار UNITE THE KINGDOM (UTK)

ارزش بازار $ 11.46K$ 11.46K $ 11.46K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.46K$ 11.46K $ 11.46K سرمایه در گردش 823.38M 823.38M 823.38M عرضه کل 823,380,021.65309 823,380,021.65309 823,380,021.65309

ارزش بازار فعلی UNITE THE KINGDOM برابر است با $ 11.46K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UTK برابر است با 823.38M، و عرضه کل آن 823380021.65309 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.46K است.