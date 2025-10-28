قیمت لحظه‌ ای UniLend Finance امروز برابر است با 0.00397617 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UFT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UFT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای UniLend Finance امروز برابر است با 0.00397617 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت UFT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت UFT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو UniLend Finance

قیمت UniLend Finance (UFT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 UFT به USD:

$0.00397617
$0.00397617$0.00397617
+2.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای UniLend Finance (UFT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:16:15 (UTC+8)

اطلاعات قیمت UniLend Finance (UFT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00360497
$ 0.00360497$ 0.00360497
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00442352
$ 0.00442352$ 0.00442352
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00360497
$ 0.00360497$ 0.00360497

$ 0.00442352
$ 0.00442352$ 0.00442352

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

$ 0.0028792
$ 0.0028792$ 0.0028792

+0.05%

+2.01%

+30.53%

+30.53%

قیمت لحظه‌ ای UniLend Finance (UFT) برابر است با $0.00397617. در 24 ساعت گذشته، UFT در بازه قیمتی حداقل $ 0.00360497 تا حداکثر $ 0.00442352 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته UFT برابر با $ 4.47 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0028792 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، UFT در یک ساعت گذشته +0.05%، در 24 ساعت گذشته +2.01% و در 7 روز گذشته +30.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار UniLend Finance (UFT)

$ 397.65K
$ 397.65K$ 397.65K

--
----

$ 397.65K
$ 397.65K$ 397.65K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی UniLend Finance برابر است با $ 397.65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UFT برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 397.65K است.

تاریخچه قیمت UniLend Finance (UFT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت UniLend Finance به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت UniLend Finance به USD به میزان $ -0.0000243536 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت UniLend Finance به USD به میزان $ +0.0003211985 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت UniLend Finance به USD به میزان $ -0.002200611872990016 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+2.01%
30 روز$ -0.0000243536-0.61%
60 روز$ +0.0003211985+8.08%
90 روز$ -0.002200611872990016-35.62%

UniLend FinanceUFT چیست

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع UniLend Finance (UFT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت UniLend Finance (USD)

ارزش UniLend Finance (UFT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از UniLend Finance (UFT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت UniLend Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت UniLend Finance را بررسی کنید!

UFT به ارزهای محلی

توکنومیکس UniLend Finance (UFT)

درک، توکنومیکس UniLend Finance (UFT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UFT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره UniLend Finance (UFT)

امروز UniLend Finance (UFT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای UFT به واحد USD برابر است با 0.00397617 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی UFT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی UFT نسبت به USD برابر است با $ 0.00397617. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار UniLend Finance چقدر است؟
ارزش بازار UFT برابر است با $ 397.65K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش UFT چقدر است؟
عرضه در گردش UFT برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت UFT چقدر بوده است؟
UFT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.47 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت UFT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
UFT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0028792 USD رسید.
حجم معاملات UFT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UFT برابر است با -- USD.
آیا UFT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد UFT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UFT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:16:15 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به UniLend Finance (UFT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

