UniLend FinanceUFT چیست

An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions. An AI x Blockchain protocol shaping the future of Web3. Enabling communities to create and co-own functional on-chain AI agents, also the first-ever permissionless money market. Anyone can develop advanced AI agents using modular components, including AI agents and supporting modules. By leveraging blockchain, it securely stores data and workflows for AI agents through modular smart contracts. Our comprehensive ecosystem allows developers to list agents and modules, building a collaborative space for creating actionable AI solutions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع UniLend Finance (UFT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت UniLend Finance (USD)

ارزش UniLend Finance (UFT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از UniLend Finance (UFT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت UniLend Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت UniLend Finance را بررسی کنید!

UFT به ارزهای محلی

توکنومیکس UniLend Finance (UFT)

درک، توکنومیکس UniLend Finance (UFT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده UFT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره UniLend Finance (UFT) امروز UniLend Finance (UFT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای UFT به واحد USD برابر است با 0.00397617 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی UFT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00397617 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی UFT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار UniLend Finance چقدر است؟ ارزش بازار UFT برابر است با $ 397.65K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش UFT چقدر است؟ عرضه در گردش UFT برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت UFT چقدر بوده است؟ UFT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 4.47 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت UFT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ UFT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0028792 USD رسید. حجم معاملات UFT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای UFT برابر است با -- USD . آیا UFT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد UFT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت UFT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به UniLend Finance (UFT)