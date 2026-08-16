قیمت امروز Unifi Protocol DAO

قیمت لحظه‌ ای Unifi Protocol DAO (UNFI) در حال حاضر برابر با $ 0.03000258 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.33% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UNFI به USD برابر با $ 0.03000258 برای هر UNFI می‌ باشد.

توکن Unifi Protocol DAO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 300,026 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 7.89M UNFI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UNFI در بازه‌ ای بین $ 0.02942534 (حداقل) و $ 0.03050137 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 43.62 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.01537451 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UNFI طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -12.69% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 239.27 رسیده است.

اطلاعات بازار Unifi Protocol DAO (UNFI)

ارزش بازار $ 300.03K$ 300.03K $ 300.03K حجم (24 ساعته) $ 239.27$ 239.27 $ 239.27 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 300.03K$ 300.03K $ 300.03K سرمایه در گردش 7.89M 7.89M 7.89M عرضه کل 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

ارزش بازار فعلی Unifi Protocol DAO برابر است با $ 300.03K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 239.27. عرضه در گردش UNFI برابر است با 7.89M، و عرضه کل آن 10000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 300.03K است.