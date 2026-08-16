قیمت امروز Unicorn Pegasus

قیمت لحظه‌ ای Unicorn Pegasus (UNIPEG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 56.31% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UNIPEG به USD برابر با $ 0 برای هر UNIPEG می‌ باشد.

توکن Unicorn Pegasus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 176,406 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B UNIPEG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UNIPEG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UNIPEG طی یک ساعت گذشته به میزان +8.71% و در هفت روز اخیر به میزان -3.95% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 90.47K رسیده است.

اطلاعات بازار Unicorn Pegasus (UNIPEG)

ارزش بازار $ 176.41K$ 176.41K $ 176.41K حجم (24 ساعته) $ 90.47K$ 90.47K $ 90.47K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 176.41K$ 176.41K $ 176.41K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Unicorn Pegasus برابر است با $ 176.41K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 90.47K. عرضه در گردش UNIPEG برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 176.41K است.