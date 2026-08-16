قیمت امروز Unfettered Ecosystem

قیمت لحظه‌ ای Unfettered Ecosystem (SOULS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOULS به USD برابر با $ 0 برای هر SOULS می‌ باشد.

توکن Unfettered Ecosystem در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,230.38 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.09B SOULS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOULS در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01236085 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOULS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Unfettered Ecosystem (SOULS)

ارزش بازار $ 13.23K$ 13.23K $ 13.23K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.28K$ 27.28K $ 27.28K سرمایه در گردش 1.09B 1.09B 1.09B عرضه کل 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

ارزش بازار فعلی Unfettered Ecosystem برابر است با $ 13.23K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOULS برابر است با 1.09B، و عرضه کل آن 2250000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.28K است.