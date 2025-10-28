ULTIMOULTIMO چیست

ULTIMO is a high-stakes gaming platform built on the fast and efficient Solana blockchain. It offers players a variety of gameplay modes including play-to-earn and buy-in tournaments where winners claim real crypto rewards. With DAO governance, players shape the ecosystem’s future, while staking mechanisms provide passive income opportunities. The platform supports events, community-driven features, and operates in 12 languages to serve a truly global player base. Whether you’re competing in tournaments or influencing future game development, ULTIMO delivers a fully immersive, decentralized gaming experience. ULTIMO is a high-stakes gaming platform built on the fast and efficient Solana blockchain. It offers players a variety of gameplay modes including play-to-earn and buy-in tournaments where winners claim real crypto rewards. With DAO governance, players shape the ecosystem’s future, while staking mechanisms provide passive income opportunities. The platform supports events, community-driven features, and operates in 12 languages to serve a truly global player base. Whether you’re competing in tournaments or influencing future game development, ULTIMO delivers a fully immersive, decentralized gaming experience.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع ULTIMO (ULTIMO) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت ULTIMO (USD)

ارزش ULTIMO (ULTIMO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از ULTIMO (ULTIMO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت ULTIMO را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت ULTIMO را بررسی کنید!

ULTIMO به ارزهای محلی

توکنومیکس ULTIMO (ULTIMO)

درک، توکنومیکس ULTIMO (ULTIMO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ULTIMO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ULTIMO (ULTIMO) امروز ULTIMO (ULTIMO) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ULTIMO به واحد USD برابر است با 0.00003675 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ULTIMO نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00003675 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ULTIMO نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ULTIMO چقدر است؟ ارزش بازار ULTIMO برابر است با $ 36.75K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ULTIMO چقدر است؟ عرضه در گردش ULTIMO برابر است با 999.90M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ULTIMO چقدر بوده است؟ ULTIMO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00031687 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ULTIMO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ULTIMO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003592 USD رسید. حجم معاملات ULTIMO چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ULTIMO برابر است با -- USD . آیا ULTIMO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ULTIMO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ULTIMO مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به ULTIMO (ULTIMO)