قیمت امروز UFO Disclosure

قیمت لحظه‌ ای UFO Disclosure (UFO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UFO به USD برابر با $ 0 برای هر UFO می‌ باشد.

توکن UFO Disclosure در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,183 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M UFO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UFO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00204204 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UFO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +3.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار UFO Disclosure (UFO)

ارزش بازار $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.18K$ 24.18K $ 24.18K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,997,103.677744 999,997,103.677744 999,997,103.677744

ارزش بازار فعلی UFO Disclosure برابر است با $ 24.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UFO برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999997103.677744 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.18K است.