قیمت امروز Udin din din dun

قیمت لحظه‌ ای Udin din din dun (UDIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 86.87% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UDIN به USD برابر با $ 0 برای هر UDIN می‌ باشد.

توکن Udin din din dun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 172,042 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.83M UDIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UDIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UDIN طی یک ساعت گذشته به میزان +13.62% و در هفت روز اخیر به میزان +29.96% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 75.35K رسیده است.

اطلاعات بازار Udin din din dun (UDIN)

ارزش بازار $ 172.04K$ 172.04K $ 172.04K حجم (24 ساعته) $ 75.35K$ 75.35K $ 75.35K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 172.04K$ 172.04K $ 172.04K سرمایه در گردش 999.83M 999.83M 999.83M عرضه کل 999,833,296.835823 999,833,296.835823 999,833,296.835823

ارزش بازار فعلی Udin din din dun برابر است با $ 172.04K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 75.35K. عرضه در گردش UDIN برابر است با 999.83M، و عرضه کل آن 999833296.835823 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 172.04K است.