Tycoon by SharelandTYCOON چیست

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions. Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Tycoon by Shareland (TYCOON) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Tycoon by Shareland (USD)

ارزش Tycoon by Shareland (TYCOON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tycoon by Shareland (TYCOON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tycoon by Shareland را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tycoon by Shareland را بررسی کنید!

TYCOON به ارزهای محلی

توکنومیکس Tycoon by Shareland (TYCOON)

درک، توکنومیکس Tycoon by Shareland (TYCOON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TYCOON بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tycoon by Shareland (TYCOON) امروز Tycoon by Shareland (TYCOON) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TYCOON به واحد USD برابر است با 0.00151706 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TYCOON نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00151706 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TYCOON نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Tycoon by Shareland چقدر است؟ ارزش بازار TYCOON برابر است با $ 270.57K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TYCOON چقدر است؟ عرضه در گردش TYCOON برابر است با 178.35M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TYCOON چقدر بوده است؟ TYCOON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00294868 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TYCOON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TYCOON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات TYCOON چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TYCOON برابر است با -- USD . آیا TYCOON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TYCOON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TYCOON مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tycoon by Shareland (TYCOON)