قیمت لحظه‌ ای Tycoon by Shareland امروز برابر است با 0.00151706 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TYCOON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TYCOON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tycoon by Shareland امروز برابر است با 0.00151706 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TYCOON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TYCOON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TYCOON

اطلاعات قیمت TYCOON

وب‌سایت رسمی TYCOON

توکنومیکس TYCOON

پیش‌بینی قیمت TYCOON

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Tycoon by Shareland

قیمت Tycoon by Shareland (TYCOON)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TYCOON به USD:

$0.00151706
$0.00151706$0.00151706
-27.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Tycoon by Shareland (TYCOON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:15:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tycoon by Shareland (TYCOON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00150057
$ 0.00150057$ 0.00150057
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00209906
$ 0.00209906$ 0.00209906
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00150057
$ 0.00150057$ 0.00150057

$ 0.00209906
$ 0.00209906$ 0.00209906

$ 0.00294868
$ 0.00294868$ 0.00294868

$ 0
$ 0$ 0

-3.27%

-27.24%

+18.40%

+18.40%

قیمت لحظه‌ ای Tycoon by Shareland (TYCOON) برابر است با $0.00151706. در 24 ساعت گذشته، TYCOON در بازه قیمتی حداقل $ 0.00150057 تا حداکثر $ 0.00209906 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TYCOON برابر با $ 0.00294868 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TYCOON در یک ساعت گذشته -3.27%، در 24 ساعت گذشته -27.24% و در 7 روز گذشته +18.40% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tycoon by Shareland (TYCOON)

$ 270.57K
$ 270.57K$ 270.57K

--
----

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

178.35M
178.35M 178.35M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Tycoon by Shareland برابر است با $ 270.57K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TYCOON برابر است با 178.35M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.52M است.

تاریخچه قیمت Tycoon by Shareland (TYCOON) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Tycoon by Shareland به USD به میزان $ -0.000568135916159405 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Tycoon by Shareland به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Tycoon by Shareland به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Tycoon by Shareland به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000568135916159405-27.24%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Tycoon by SharelandTYCOON چیست

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Tycoon by Shareland (TYCOON)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Tycoon by Shareland (USD)

ارزش Tycoon by Shareland (TYCOON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tycoon by Shareland (TYCOON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tycoon by Shareland را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tycoon by Shareland را بررسی کنید!

TYCOON به ارزهای محلی

توکنومیکس Tycoon by Shareland (TYCOON)

درک، توکنومیکس Tycoon by Shareland (TYCOON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TYCOON بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tycoon by Shareland (TYCOON)

امروز Tycoon by Shareland (TYCOON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TYCOON به واحد USD برابر است با 0.00151706 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TYCOON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TYCOON نسبت به USD برابر است با $ 0.00151706. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tycoon by Shareland چقدر است؟
ارزش بازار TYCOON برابر است با $ 270.57K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TYCOON چقدر است؟
عرضه در گردش TYCOON برابر است با 178.35M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TYCOON چقدر بوده است؟
TYCOON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00294868 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TYCOON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TYCOON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات TYCOON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TYCOON برابر است با -- USD.
آیا TYCOON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TYCOON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TYCOON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:15:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tycoon by Shareland (TYCOON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,822.58
$113,822.58$113,822.58

-0.99%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,093.97
$4,093.97$4,093.97

-1.89%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05710
$0.05710$0.05710

+2.49%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.66
$200.66$200.66

+0.27%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3365
$4.3365$4.3365

-16.38%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,093.97
$4,093.97$4,093.97

-1.89%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,822.58
$113,822.58$113,822.58

-0.99%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.66
$200.66$200.66

+0.27%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6296
$2.6296$2.6296

-1.19%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,138.04
$1,138.04$1,138.04

-0.49%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001114
$0.001114$0.001114

+85.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1666
$0.1666$0.1666

+233.20%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04541
$0.04541$0.04541

+127.05%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000221
$0.0000000000221$0.0000000000221

+116.66%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03698
$0.03698$0.03698

+98.60%