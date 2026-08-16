قیمت امروز TrumPOW

قیمت لحظه‌ ای TrumPOW (TRMP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRMP به USD برابر با $ 0 برای هر TRMP می‌ باشد.

توکن TrumPOW در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 224,788 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 194.85B TRMP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRMP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRMP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.49% و در هفت روز اخیر به میزان +22.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار TrumPOW (TRMP)

ارزش بازار $ 224.79K$ 224.79K $ 224.79K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 224.79K$ 224.79K $ 224.79K سرمایه در گردش 194.85B 194.85B 194.85B عرضه کل 194,851,393,067.82 194,851,393,067.82 194,851,393,067.82

ارزش بازار فعلی TrumPOW برابر است با $ 224.79K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRMP برابر است با 194.85B، و عرضه کل آن 194851393067.82 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 224.79K است.