ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not! Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He's the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Trumpius Maximus (USD)

ارزش Trumpius Maximus (TRUMPIUS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Trumpius Maximus (TRUMPIUS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Trumpius Maximus را بررسی کنید.

توکنومیکس Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

درک، توکنومیکس Trumpius Maximus (TRUMPIUS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRUMPIUS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Trumpius Maximus (TRUMPIUS) امروز Trumpius Maximus (TRUMPIUS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRUMPIUS به واحد USD برابر است با 0.00245138 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRUMPIUS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00245138 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRUMPIUS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Trumpius Maximus چقدر است؟ ارزش بازار TRUMPIUS برابر است با $ 115.14K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRUMPIUS چقدر است؟ عرضه در گردش TRUMPIUS برابر است با 47.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRUMPIUS چقدر بوده است؟ TRUMPIUS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.43177 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRUMPIUS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRUMPIUS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00230379 USD رسید. حجم معاملات TRUMPIUS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRUMPIUS برابر است با -- USD . آیا TRUMPIUS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRUMPIUS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRUMPIUS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Trumpius Maximus (TRUMPIUS)