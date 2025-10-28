قیمت لحظه‌ ای Trumpius Maximus امروز برابر است با 0.00245138 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRUMPIUS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRUMPIUS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Trumpius Maximus امروز برابر است با 0.00245138 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRUMPIUS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRUMPIUS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Trumpius Maximus

قیمت Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TRUMPIUS به USD:

$0.00245138
-3.60%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Trumpius Maximus (TRUMPIUS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:22:47 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Trumpius Maximus (TRUMPIUS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00242809
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00254916
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00242809
$ 0.00254916
$ 0.43177
$ 0.00230379
-0.27%

-3.64%

-9.63%

-9.63%

قیمت لحظه‌ ای Trumpius Maximus (TRUMPIUS) برابر است با $0.00245138. در 24 ساعت گذشته، TRUMPIUS در بازه قیمتی حداقل $ 0.00242809 تا حداکثر $ 0.00254916 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TRUMPIUS برابر با $ 0.43177 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00230379 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TRUMPIUS در یک ساعت گذشته -0.27%، در 24 ساعت گذشته -3.64% و در 7 روز گذشته -9.63% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

$ 115.14K
--
$ 115.14K
47.00M
47,000,000.0
ارزش بازار فعلی Trumpius Maximus برابر است با $ 115.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRUMPIUS برابر است با 47.00M، و عرضه کل آن 47000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 115.14K است.

تاریخچه قیمت Trumpius Maximus (TRUMPIUS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Trumpius Maximus به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Trumpius Maximus به USD به میزان $ -0.0003785580 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Trumpius Maximus به USD به میزان $ -0.0006125147 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Trumpius Maximus به USD به میزان $ -0.0011538178735513537 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.64%
30 روز$ -0.0003785580-15.44%
60 روز$ -0.0006125147-24.98%
90 روز$ -0.0011538178735513537-32.00%

Trumpius MaximusTRUMPIUS چیست

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Trumpius Maximus (USD)

ارزش Trumpius Maximus (TRUMPIUS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Trumpius Maximus (TRUMPIUS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Trumpius Maximus را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Trumpius Maximus را بررسی کنید!

TRUMPIUS به ارزهای محلی

توکنومیکس Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

درک، توکنومیکس Trumpius Maximus (TRUMPIUS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRUMPIUS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

امروز Trumpius Maximus (TRUMPIUS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TRUMPIUS به واحد USD برابر است با 0.00245138 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TRUMPIUS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TRUMPIUS نسبت به USD برابر است با $ 0.00245138. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Trumpius Maximus چقدر است؟
ارزش بازار TRUMPIUS برابر است با $ 115.14K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TRUMPIUS چقدر است؟
عرضه در گردش TRUMPIUS برابر است با 47.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRUMPIUS چقدر بوده است؟
TRUMPIUS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.43177 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TRUMPIUS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TRUMPIUS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00230379 USD رسید.
حجم معاملات TRUMPIUS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRUMPIUS برابر است با -- USD.
آیا TRUMPIUS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TRUMPIUS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRUMPIUS مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

