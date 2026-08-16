قیمت امروز Trump Oil Reserve

قیمت لحظه‌ ای Trump Oil Reserve (OIL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی OIL به USD برابر با $ 0 برای هر OIL می‌ باشد.

توکن Trump Oil Reserve در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 54,567 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.96M OIL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، OIL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00651959 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز OIL طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +0.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Trump Oil Reserve (OIL)

ارزش بازار $ 54.57K$ 54.57K $ 54.57K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 54.57K$ 54.57K $ 54.57K سرمایه در گردش 999.96M 999.96M 999.96M عرضه کل 999,961,888.281722 999,961,888.281722 999,961,888.281722

ارزش بازار فعلی Trump Oil Reserve برابر است با $ 54.57K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش OIL برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999961888.281722 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.57K است.