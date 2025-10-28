True Base ArmyTBA چیست

TRUE BASE ARMY Enlist, Fight, Conquer On Base. True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin. it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer? TRUE BASE ARMY Enlist, Fight, Conquer On Base. True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin. it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع True Base Army (TBA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت True Base Army (USD)

ارزش True Base Army (TBA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از True Base Army (TBA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت True Base Army را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت True Base Army را بررسی کنید!

TBA به ارزهای محلی

توکنومیکس True Base Army (TBA)

درک، توکنومیکس True Base Army (TBA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TBA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره True Base Army (TBA) امروز True Base Army (TBA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TBA به واحد USD برابر است با 0.00161003 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TBA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00161003 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TBA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار True Base Army چقدر است؟ ارزش بازار TBA برابر است با $ 1.61M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TBA چقدر است؟ عرضه در گردش TBA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TBA چقدر بوده است؟ TBA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0023274 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TBA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TBA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00120571 USD رسید. حجم معاملات TBA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TBA برابر است با -- USD . آیا TBA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TBA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TBA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به True Base Army (TBA)