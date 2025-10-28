قیمت لحظه‌ ای True Base Army امروز برابر است با 0.00161003 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TBA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TBA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای True Base Army امروز برابر است با 0.00161003 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TBA به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TBA را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TBA

اطلاعات قیمت TBA

وب‌سایت رسمی TBA

توکنومیکس TBA

پیش‌بینی قیمت TBA

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو True Base Army

قیمت True Base Army (TBA)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TBA به USD:

$0.00161003
$0.00161003$0.00161003
0.00%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای True Base Army (TBA)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:15:14 (UTC+8)

اطلاعات قیمت True Base Army (TBA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0023274
$ 0.0023274$ 0.0023274

$ 0.00120571
$ 0.00120571$ 0.00120571

--

--

0.00%

0.00%

قیمت لحظه‌ ای True Base Army (TBA) برابر است با $0.00161003. در 24 ساعت گذشته، TBA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TBA برابر با $ 0.0023274 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00120571 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TBA در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته 0.00% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار True Base Army (TBA)

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی True Base Army برابر است با $ 1.61M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TBA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.61M است.

تاریخچه قیمت True Base Army (TBA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت True Base Army به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت True Base Army به USD به میزان $ 0.0000000000 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت True Base Army به USD به میزان $ -0.0002382588 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت True Base Army به USD به میزان $ -0.0001504820392628912 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ 0.00000000000.00%
60 روز$ -0.0002382588-14.79%
90 روز$ -0.0001504820392628912-8.54%

True Base ArmyTBA چیست

TRUE BASE ARMY

Enlist, Fight, Conquer On Base.

True Base Army ($TBA) is the official battalion of the Base ecosystem

A decentralized legion of degens, apes, and meme warriors sworn to defend and expand the Base chain. With the rallying cry Enlist, Fight, Conquer on Base, $TBA unites every brett, toshi, and token under one banner. It’s not just a memecoin.

it’s a movement powered by community strength, loyalty, and chaos. Whether you're new to the battlefield or a seasoned Base veteran, the Army is calling. Will you answer?

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع True Base Army (TBA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت True Base Army (USD)

ارزش True Base Army (TBA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از True Base Army (TBA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت True Base Army را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت True Base Army را بررسی کنید!

TBA به ارزهای محلی

توکنومیکس True Base Army (TBA)

درک، توکنومیکس True Base Army (TBA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TBA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره True Base Army (TBA)

امروز True Base Army (TBA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TBA به واحد USD برابر است با 0.00161003 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TBA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TBA نسبت به USD برابر است با $ 0.00161003. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار True Base Army چقدر است؟
ارزش بازار TBA برابر است با $ 1.61M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TBA چقدر است؟
عرضه در گردش TBA برابر است با 1.00B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TBA چقدر بوده است؟
TBA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0023274 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TBA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TBA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00120571 USD رسید.
حجم معاملات TBA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TBA برابر است با -- USD.
آیا TBA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TBA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TBA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:15:14 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به True Base Army (TBA)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,824.03
$113,824.03$113,824.03

-0.99%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.90
$4,092.90$4,092.90

-1.91%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05764
$0.05764$0.05764

+3.46%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.54
$200.54$200.54

+0.21%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3255
$4.3255$4.3255

-16.59%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,092.90
$4,092.90$4,092.90

-1.91%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,824.03
$113,824.03$113,824.03

-0.99%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.54
$200.54$200.54

+0.21%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6282
$2.6282$2.6282

-1.24%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.83
$1,137.83$1,137.83

-0.50%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001114
$0.001114$0.001114

+85.66%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1668
$0.1668$0.1668

+233.60%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04467
$0.04467$0.04467

+123.35%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000221
$0.0000000000221$0.0000000000221

+116.66%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03712
$0.03712$0.03712

+99.35%