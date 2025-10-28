قیمت لحظه‌ ای Troll Dog امروز برابر است با 0.00001013 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TOBY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TOBY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Troll Dog امروز برابر است با 0.00001013 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TOBY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TOBY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TOBY

اطلاعات قیمت TOBY

وب‌سایت رسمی TOBY

توکنومیکس TOBY

پیش‌بینی قیمت TOBY

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Troll Dog

قیمت Troll Dog (TOBY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TOBY به USD:

--
----
-0.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Troll Dog (TOBY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:44:36 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Troll Dog (TOBY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00000987
$ 0.00000987$ 0.00000987
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.0000102
$ 0.0000102$ 0.0000102
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00000987
$ 0.00000987$ 0.00000987

$ 0.0000102
$ 0.0000102$ 0.0000102

$ 0.0009447
$ 0.0009447$ 0.0009447

$ 0.00000906
$ 0.00000906$ 0.00000906

+2.03%

-0.69%

+0.76%

+0.76%

قیمت لحظه‌ ای Troll Dog (TOBY) برابر است با $0.00001013. در 24 ساعت گذشته، TOBY در بازه قیمتی حداقل $ 0.00000987 تا حداکثر $ 0.0000102 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TOBY برابر با $ 0.0009447 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00000906 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TOBY در یک ساعت گذشته +2.03%، در 24 ساعت گذشته -0.69% و در 7 روز گذشته +0.76% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Troll Dog (TOBY)

$ 10.10K
$ 10.10K$ 10.10K

--
----

$ 10.10K
$ 10.10K$ 10.10K

996.84M
996.84M 996.84M

996,835,201.568134
996,835,201.568134 996,835,201.568134

ارزش بازار فعلی Troll Dog برابر است با $ 10.10K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TOBY برابر است با 996.84M، و عرضه کل آن 996835201.568134 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.10K است.

تاریخچه قیمت Troll Dog (TOBY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Troll Dog به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Troll Dog به USD به میزان $ -0.0000020730 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Troll Dog به USD به میزان $ -0.0000041705 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Troll Dog به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.69%
30 روز$ -0.0000020730-20.46%
60 روز$ -0.0000041705-41.17%
90 روز$ 0--

Troll DogTOBY چیست

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Troll Dog (TOBY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Troll Dog (USD)

ارزش Troll Dog (TOBY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Troll Dog (TOBY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Troll Dog را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Troll Dog را بررسی کنید!

TOBY به ارزهای محلی

توکنومیکس Troll Dog (TOBY)

درک، توکنومیکس Troll Dog (TOBY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TOBY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Troll Dog (TOBY)

امروز Troll Dog (TOBY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TOBY به واحد USD برابر است با 0.00001013 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TOBY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TOBY نسبت به USD برابر است با $ 0.00001013. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Troll Dog چقدر است؟
ارزش بازار TOBY برابر است با $ 10.10K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TOBY چقدر است؟
عرضه در گردش TOBY برابر است با 996.84M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TOBY چقدر بوده است؟
TOBY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0009447 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TOBY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TOBY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000906 USD رسید.
حجم معاملات TOBY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TOBY برابر است با -- USD.
آیا TOBY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TOBY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TOBY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 15:44:36 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Troll Dog (TOBY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,252.03
$114,252.03$114,252.03

-0.62%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,123.29
$4,123.29$4,123.29

-1.19%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05156
$0.05156$0.05156

-7.44%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.67
$202.67$202.67

+1.27%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3572
$4.3572$4.3572

-15.98%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,123.29
$4,123.29$4,123.29

-1.19%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$114,252.03
$114,252.03$114,252.03

-0.62%

لوگو Solana

Solana

SOL

$202.67
$202.67$202.67

+1.27%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6474
$2.6474$2.6474

-0.52%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,133.85
$1,133.85$1,133.85

-0.85%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$13.00000
$13.00000$13.00000

+103,900.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.02604
$0.02604$0.02604

+2,504.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000008160
$0.0000000000000008160$0.0000000000000008160

+7,386.23%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.02604
$0.02604$0.02604

+2,504.00%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1625
$0.1625$0.1625

+225.00%

لوگو HODL

HODL

HODL

$0.0320
$0.0320$0.0320

+144.27%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03631
$0.03631$0.03631

+95.00%