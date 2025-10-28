Troll DogTOBY چیست

منبع Troll Dog (TOBY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Troll Dog (USD)

ارزش Troll Dog (TOBY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Troll Dog (TOBY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Troll Dog را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Troll Dog را بررسی کنید!

TOBY به ارزهای محلی

توکنومیکس Troll Dog (TOBY)

درک، توکنومیکس Troll Dog (TOBY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TOBY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Troll Dog (TOBY) امروز Troll Dog (TOBY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TOBY به واحد USD برابر است با 0.00001013 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TOBY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00001013 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TOBY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Troll Dog چقدر است؟ ارزش بازار TOBY برابر است با $ 10.10K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TOBY چقدر است؟ عرضه در گردش TOBY برابر است با 996.84M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TOBY چقدر بوده است؟ TOBY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0009447 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TOBY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TOBY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000906 USD رسید. حجم معاملات TOBY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TOBY برابر است با -- USD . آیا TOBY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TOBY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TOBY مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Troll Dog (TOBY)