New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business. Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like "Who Wants to be a Millionaire", "Jeopardy", "Weakest Link" etc, all in one place. Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream. Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world. Our Vision is; To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money. To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

منبع Trivians (TRIVIA) وب سایت رسمی

توکنومیکس Trivians (TRIVIA)

درک، توکنومیکس Trivians (TRIVIA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRIVIA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Trivians (TRIVIA) امروز Trivians (TRIVIA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRIVIA به واحد USD برابر است با 0.00005486 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRIVIA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00005486 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRIVIA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Trivians چقدر است؟ ارزش بازار TRIVIA برابر است با $ 33.74K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRIVIA چقدر است؟ عرضه در گردش TRIVIA برابر است با 615.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRIVIA چقدر بوده است؟ TRIVIA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04093968 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRIVIA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRIVIA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003258 USD رسید. حجم معاملات TRIVIA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRIVIA برابر است با -- USD . آیا TRIVIA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRIVIA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRIVIA مراجعه کنید.

