اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است.
اطلاعات قیمت Trivians (TRIVIA) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04093968
$ 0.04093968$ 0.04093968

$ 0.00003258
$ 0.00003258$ 0.00003258

--

--

+0.13%

+0.13%

قیمت لحظه‌ ای Trivians (TRIVIA) برابر است با $0.00005486. در 24 ساعت گذشته، TRIVIA در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TRIVIA برابر با $ 0.04093968 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00003258 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TRIVIA در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -- و در 7 روز گذشته +0.13% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Trivians (TRIVIA)

$ 33.74K
$ 33.74K$ 33.74K

--
----

$ 54.86K
$ 54.86K$ 54.86K

615.00M
615.00M 615.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Trivians برابر است با $ 33.74K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRIVIA برابر است با 615.00M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.86K است.

تاریخچه قیمت Trivians (TRIVIA) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Trivians به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Trivians به USD به میزان $ -0.0000074187 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Trivians به USD به میزان $ -0.0000221341 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Trivians به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0--
30 روز$ -0.0000074187-13.52%
60 روز$ -0.0000221341-40.34%
90 روز$ 0--

TriviansTRIVIA چیست

New Gen Trivia Games in One Single Platform; Play - Compete - Learn - Earn

Trivians is the ultimate trivia&puzzle gaming platform for play2earn ecosystem. The token and the idea has been culminated from a 3-years-old global Play2Earn trivia game, namely OynaKazan/Trivia Superstars (Play&Earn in Turkish), with more than 5 Million downloads and 1.5 Million monthly active users at its peak. This assures Trivians game and team has already delivered a huge proof of concept on democratization of trivia game show business.

Trivians is a multiplayer game, which awards players with Trivian Token, according to their correct answers at different game modes and competitions. It is a decentralized version of classical game shows like “Who Wants to be a Millionaire”, “Jeopardy”, “Weakest Link” etc, all in one place.

Trivians have established a huge proof of concept on democratizing and decentralizing the quiz game show business. Trivia play2earn game concept is very easy to adopt globally, and the market is huge. (Estimated target player market size is 2 Billion players) Trivians wants to become the first blockchain game which successfully onboarded non crypto users and goes truly mainstream.

Trivians provides a variety of game modes such as multiplayer mode, single player mode, 1v1 games, instant play, scheduled tournaments and live shows. There are over 100K questions archived and they are being renewed on a daily basis by a dedicated editor team. With live stream games, our users have the chance to interact with host and the other trivia lovers all over the world.

Our Vision is;

To become a leading trivia genre in the blockchain game ecosystem by gathering all quiz & puzzle types of games on a single platform

To enable millions of people, young and old alike, both to have fun and to turn their intellectual knowledge into money.

To ensure that the game is played for years with the sustainable economic model we have created, with continuously renewed game types and quest

منبع Trivians (TRIVIA)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Trivians (USD)

ارزش Trivians (TRIVIA) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Trivians (TRIVIA) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Trivians را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Trivians را بررسی کنید!

TRIVIA به ارزهای محلی

توکنومیکس Trivians (TRIVIA)

درک، توکنومیکس Trivians (TRIVIA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRIVIA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Trivians (TRIVIA)

امروز Trivians (TRIVIA) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TRIVIA به واحد USD برابر است با 0.00005486 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TRIVIA نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TRIVIA نسبت به USD برابر است با $ 0.00005486. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Trivians چقدر است؟
ارزش بازار TRIVIA برابر است با $ 33.74K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TRIVIA چقدر است؟
عرضه در گردش TRIVIA برابر است با 615.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRIVIA چقدر بوده است؟
TRIVIA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.04093968 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TRIVIA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TRIVIA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003258 USD رسید.
حجم معاملات TRIVIA چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRIVIA برابر است با -- USD.
آیا TRIVIA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TRIVIA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRIVIA مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:22:40 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

