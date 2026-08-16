قیمت امروز Trio ICM

قیمت لحظه‌ ای Trio ICM (TRIO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRIO به USD برابر با $ 0 برای هر TRIO می‌ باشد.

توکن Trio ICM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 23,287 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M TRIO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRIO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRIO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Trio ICM (TRIO)

ارزش بازار $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,679.832052 999,999,679.832052 999,999,679.832052

ارزش بازار فعلی Trio ICM برابر است با $ 23.29K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRIO برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999679.832052 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.29K است.