TRIBALTRIBAL چیست

Tribally - a bet on gaming Tribally is an entertainment platform where gamers compete and bet on each other. We provide games with groundbreaking social-fi protocols, making their games more fun and supercharging user growth. 120,000+ active gamers 1,000+ games to bet on each day 1,000,000+ bets placed weekly 1,000% DAU growth for our partnered games From October, holders can stake $TRIBAL to earn a $USDC yield, funded by betting commissions - with gamers and games also taking a cut.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!