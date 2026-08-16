قیمت امروز Trava Finance

قیمت لحظه‌ ای Trava Finance (TRAVA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRAVA به USD برابر با $ 0 برای هر TRAVA می‌ باشد.

توکن Trava Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 20,966 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 4.75B TRAVA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRAVA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04616243 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRAVA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +1.05% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Trava Finance (TRAVA)

ارزش بازار $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 20.97K$ 20.97K $ 20.97K سرمایه در گردش 4.75B 4.75B 4.75B عرضه کل 4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395 4,745,402,992.914395

ارزش بازار فعلی Trava Finance برابر است با $ 20.97K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRAVA برابر است با 4.75B، و عرضه کل آن 4745402992.914395 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 20.97K است.