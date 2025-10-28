قیمت لحظه‌ ای Trashy By Matt Furie امروز برابر است با 0.00003226 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRASHY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRASHY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Trashy By Matt Furie امروز برابر است با 0.00003226 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TRASHY به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TRASHY را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Trashy By Matt Furie

قیمت Trashy By Matt Furie (TRASHY)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TRASHY به USD:

-4.30%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Trashy By Matt Furie (TRASHY)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:22:06 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Trashy By Matt Furie (TRASHY) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00003204
$ 0.00003204$ 0.00003204
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00003379
$ 0.00003379$ 0.00003379
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00003204
$ 0.00003204$ 0.00003204

$ 0.00003379
$ 0.00003379$ 0.00003379

$ 0.00073629
$ 0.00073629$ 0.00073629

$ 0.00002823
$ 0.00002823$ 0.00002823

-1.62%

-3.81%

-0.53%

-0.53%

قیمت لحظه‌ ای Trashy By Matt Furie (TRASHY) برابر است با $0.00003226. در 24 ساعت گذشته، TRASHY در بازه قیمتی حداقل $ 0.00003204 تا حداکثر $ 0.00003379 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TRASHY برابر با $ 0.00073629 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00002823 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TRASHY در یک ساعت گذشته -1.62%، در 24 ساعت گذشته -3.81% و در 7 روز گذشته -0.53% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Trashy By Matt Furie (TRASHY)

$ 32.26K
$ 32.26K$ 32.26K

--
----

$ 32.26K
$ 32.26K$ 32.26K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,217.293573
999,963,217.293573 999,963,217.293573

ارزش بازار فعلی Trashy By Matt Furie برابر است با $ 32.26K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TRASHY برابر است با 999.96M، و عرضه کل آن 999963217.293573 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32.26K است.

تاریخچه قیمت Trashy By Matt Furie (TRASHY) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Trashy By Matt Furie به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Trashy By Matt Furie به USD به میزان $ -0.0000200629 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Trashy By Matt Furie به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Trashy By Matt Furie به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.81%
30 روز$ -0.0000200629-62.19%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Trashy By Matt FurieTRASHY چیست

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Trashy By Matt Furie (TRASHY)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Trashy By Matt Furie (USD)

ارزش Trashy By Matt Furie (TRASHY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Trashy By Matt Furie (TRASHY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Trashy By Matt Furie را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Trashy By Matt Furie را بررسی کنید!

TRASHY به ارزهای محلی

توکنومیکس Trashy By Matt Furie (TRASHY)

درک، توکنومیکس Trashy By Matt Furie (TRASHY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRASHY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Trashy By Matt Furie (TRASHY)

امروز Trashy By Matt Furie (TRASHY) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TRASHY به واحد USD برابر است با 0.00003226 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TRASHY نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TRASHY نسبت به USD برابر است با $ 0.00003226. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Trashy By Matt Furie چقدر است؟
ارزش بازار TRASHY برابر است با $ 32.26K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TRASHY چقدر است؟
عرضه در گردش TRASHY برابر است با 999.96M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRASHY چقدر بوده است؟
TRASHY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00073629 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TRASHY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TRASHY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00002823 USD رسید.
حجم معاملات TRASHY چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRASHY برابر است با -- USD.
آیا TRASHY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TRASHY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRASHY مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:22:06 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Trashy By Matt Furie (TRASHY)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

