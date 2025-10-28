Trashy By Matt FurieTRASHY چیست

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn't perfect, but that's what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

منبع Trashy By Matt Furie (TRASHY) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Trashy By Matt Furie (USD)

ارزش Trashy By Matt Furie (TRASHY) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Trashy By Matt Furie (TRASHY) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Trashy By Matt Furie را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Trashy By Matt Furie را بررسی کنید!

TRASHY به ارزهای محلی

توکنومیکس Trashy By Matt Furie (TRASHY)

درک، توکنومیکس Trashy By Matt Furie (TRASHY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TRASHY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Trashy By Matt Furie (TRASHY) امروز Trashy By Matt Furie (TRASHY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TRASHY به واحد USD برابر است با 0.00003226 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TRASHY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00003226 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TRASHY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Trashy By Matt Furie چقدر است؟ ارزش بازار TRASHY برابر است با $ 32.26K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TRASHY چقدر است؟ عرضه در گردش TRASHY برابر است با 999.96M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TRASHY چقدر بوده است؟ TRASHY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00073629 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TRASHY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TRASHY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00002823 USD رسید. حجم معاملات TRASHY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TRASHY برابر است با -- USD . آیا TRASHY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TRASHY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TRASHY مراجعه کنید.

