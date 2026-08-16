قیمت امروز Trade Internet Trends

قیمت لحظه‌ ای Trade Internet Trends (TIT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 19.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TIT به USD برابر با $ 0 برای هر TIT می‌ باشد.

توکن Trade Internet Trends در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 49,272 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 983.71M TIT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TIT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TIT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.97% و در هفت روز اخیر به میزان +138.53% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Trade Internet Trends (TIT)

ارزش بازار $ 49.27K$ 49.27K $ 49.27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 49.27K$ 49.27K $ 49.27K سرمایه در گردش 983.71M 983.71M 983.71M عرضه کل 983,713,385.128604 983,713,385.128604 983,713,385.128604

ارزش بازار فعلی Trade Internet Trends برابر است با $ 49.27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TIT برابر است با 983.71M، و عرضه کل آن 983713385.128604 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.27K است.