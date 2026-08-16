قیمت امروز Toto Finance

قیمت لحظه‌ ای Toto Finance (TOTO) در حال حاضر برابر با $ 0.00189413 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.93% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TOTO به USD برابر با $ 0.00189413 برای هر TOTO می‌ باشد.

توکن Toto Finance در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 657,022 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 346.87M TOTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TOTO در بازه‌ ای بین $ 0.00183681 (حداقل) و $ 0.00189932 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00966738 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TOTO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.10% و در هفت روز اخیر به میزان +6.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.86 رسیده است.

اطلاعات بازار Toto Finance (TOTO)

ارزش بازار $ 657.02K$ 657.02K $ 657.02K حجم (24 ساعته) $ 8.86$ 8.86 $ 8.86 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.89M$ 1.89M $ 1.89M سرمایه در گردش 346.87M 346.87M 346.87M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Toto Finance برابر است با $ 657.02K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.86. عرضه در گردش TOTO برابر است با 346.87M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.89M است.