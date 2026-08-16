قیمت امروز Tori Staked trUSD

قیمت لحظه‌ ای Tori Staked trUSD (STRUSD) در حال حاضر برابر با $ 1.014 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STRUSD به USD برابر با $ 1.014 برای هر STRUSD می‌ باشد.

توکن Tori Staked trUSD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 45,597,522 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 44.97M STRUSD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STRUSD در بازه‌ ای بین $ 1.013 (حداقل) و $ 1.014 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.014 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.008 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STRUSD طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +0.17% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 238.32K رسیده است.

اطلاعات بازار Tori Staked trUSD (STRUSD)

ارزش بازار $ 45.60M$ 45.60M $ 45.60M حجم (24 ساعته) $ 238.32K$ 238.32K $ 238.32K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 45.60M$ 45.60M $ 45.60M سرمایه در گردش 44.97M 44.97M 44.97M عرضه کل 44,968,722.53901448 44,968,722.53901448 44,968,722.53901448

ارزش بازار فعلی Tori Staked trUSD برابر است با $ 45.60M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 238.32K. عرضه در گردش STRUSD برابر است با 44.97M، و عرضه کل آن 44968722.53901448 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 45.60M است.