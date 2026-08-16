قیمت امروز Tony from TON

قیمت لحظه‌ ای Tony from TON (TONY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TONY به USD برابر با $ 0 برای هر TONY می‌ باشد.

توکن Tony from TON در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 553,720 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B TONY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TONY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00103329 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TONY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.28% و در هفت روز اخیر به میزان -18.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.56K رسیده است.

اطلاعات بازار Tony from TON (TONY)

ارزش بازار $ 553.72K$ 553.72K $ 553.72K حجم (24 ساعته) $ 1.56K$ 1.56K $ 1.56K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 553.72K$ 553.72K $ 553.72K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Tony from TON برابر است با $ 553.72K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.56K. عرضه در گردش TONY برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 553.72K است.