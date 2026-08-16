قیمت امروز TON xStock

قیمت لحظه‌ ای TON xStock (TONXX) در حال حاضر برابر با $ 2.75 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TONXX به USD برابر با $ 2.75 برای هر TONXX می‌ باشد.

توکن TON xStock در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 479,518 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 174.21K TONXX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TONXX در بازه‌ ای بین $ 2.75 (حداقل) و $ 2.75 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 4.89 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.5 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TONXX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -8.66% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.07K رسیده است.

اطلاعات بازار TON xStock (TONXX)

ارزش بازار $ 479.52K$ 479.52K $ 479.52K حجم (24 ساعته) $ 1.07K$ 1.07K $ 1.07K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 92.42M$ 92.42M $ 92.42M سرمایه در گردش 174.21K 174.21K 174.21K عرضه کل 33,577,373.37918591 33,577,373.37918591 33,577,373.37918591

ارزش بازار فعلی TON xStock برابر است با $ 479.52K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.07K. عرضه در گردش TONXX برابر است با 174.21K، و عرضه کل آن 33577373.37918591 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 92.42M است.