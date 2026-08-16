قیمت امروز TON SHIBA

قیمت لحظه‌ ای TON SHIBA (TSHIB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TSHIB به USD برابر با $ 0 برای هر TSHIB می‌ باشد.

توکن TON SHIBA در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,589.35 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M TSHIB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TSHIB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TSHIB طی یک ساعت گذشته به میزان +0.15% و در هفت روز اخیر به میزان -5.83% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار TON SHIBA (TSHIB)

ارزش بازار $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

ارزش بازار فعلی TON SHIBA برابر است با $ 10.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TSHIB برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999999.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.59K است.