قیمت امروز TON Cats Jetton

قیمت لحظه‌ ای TON Cats Jetton (CATS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CATS به USD برابر با $ 0 برای هر CATS می‌ باشد.

توکن TON Cats Jetton در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 162,209 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.67B CATS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CATS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CATS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار TON Cats Jetton (CATS)

ارزش بازار $ 162.21K$ 162.21K $ 162.21K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 162.21K$ 162.21K $ 162.21K سرمایه در گردش 6.67B 6.67B 6.67B عرضه کل 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0 6,666,666,666.0

ارزش بازار فعلی TON Cats Jetton برابر است با $ 162.21K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CATS برابر است با 6.67B، و عرضه کل آن 6666666666.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 162.21K است.