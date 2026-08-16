قیمت امروز Tokabu

قیمت لحظه‌ ای Tokabu (TOKABU) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TOKABU به USD برابر با $ 0 برای هر TOKABU می‌ باشد.

توکن Tokabu در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,568.87 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420,000.00T TOKABU می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TOKABU در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TOKABU طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.97% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Tokabu (TOKABU)

ارزش بازار $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K سرمایه در گردش 420,000.00T 420,000.00T 420,000.00T عرضه کل 4.2e+17 4.2e+17 4.2e+17

ارزش بازار فعلی Tokabu برابر است با $ 9.57K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TOKABU برابر است با 420,000.00T، و عرضه کل آن 4.2e+17 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.57K است.