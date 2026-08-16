قیمت امروز Tibanne Thecat

قیمت لحظه‌ ای Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHIEFPUSSY به USD برابر با $ 0 برای هر CHIEFPUSSY می‌ باشد.

توکن Tibanne Thecat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 328,627 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 969.91M CHIEFPUSSY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHIEFPUSSY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHIEFPUSSY طی یک ساعت گذشته به میزان -0.17% و در هفت روز اخیر به میزان -11.37% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.71K رسیده است.

اطلاعات بازار Tibanne Thecat (CHIEFPUSSY)

ارزش بازار $ 328.63K$ 328.63K $ 328.63K حجم (24 ساعته) $ 3.71K$ 3.71K $ 3.71K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 328.63K$ 328.63K $ 328.63K سرمایه در گردش 969.91M 969.91M 969.91M عرضه کل 969,906,030.224596 969,906,030.224596 969,906,030.224596

ارزش بازار فعلی Tibanne Thecat برابر است با $ 328.63K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.71K. عرضه در گردش CHIEFPUSSY برابر است با 969.91M، و عرضه کل آن 969906030.224596 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 328.63K است.