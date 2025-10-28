this coin is so goodGLAZE چیست

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general. Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

ارزش this coin is so good (GLAZE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از this coin is so good (GLAZE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت this coin is so good را بررسی کنید.

درک، توکنومیکس this coin is so good (GLAZE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده GLAZE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره this coin is so good (GLAZE) امروز this coin is so good (GLAZE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای GLAZE به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی GLAZE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی GLAZE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار this coin is so good چقدر است؟ ارزش بازار GLAZE برابر است با $ 11.29K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش GLAZE چقدر است؟ عرضه در گردش GLAZE برابر است با 999.56M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت GLAZE چقدر بوده است؟ GLAZE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت GLAZE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ GLAZE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات GLAZE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای GLAZE برابر است با -- USD . آیا GLAZE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد GLAZE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت GLAZE مراجعه کنید.

