Thermo Fisher xStockTMOX چیست

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It's been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that. xStocks are tokenized stocks. They're backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock. xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

پیش‌ بینی قیمت Thermo Fisher xStock (USD)

ارزش Thermo Fisher xStock (TMOX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Thermo Fisher xStock (TMOX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Thermo Fisher xStock را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Thermo Fisher xStock را بررسی کنید!

TMOX به ارزهای محلی

توکنومیکس Thermo Fisher xStock (TMOX)

درک، توکنومیکس Thermo Fisher xStock (TMOX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TMOX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Thermo Fisher xStock (TMOX) امروز Thermo Fisher xStock (TMOX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TMOX به واحد USD برابر است با 560.62 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TMOX نسبت به USD چقدر است؟ $ 560.62 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TMOX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Thermo Fisher xStock چقدر است؟ ارزش بازار TMOX برابر است با $ 182.97K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TMOX چقدر است؟ عرضه در گردش TMOX برابر است با 326.37 USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TMOX چقدر بوده است؟ TMOX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 560.62 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TMOX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TMOX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 464.51 USD رسید. حجم معاملات TMOX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TMOX برابر است با -- USD . آیا TMOX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TMOX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TMOX مراجعه کنید.

