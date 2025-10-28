قیمت لحظه‌ ای There Will Be Signs امروز برابر است با 0.00005192 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SIGNS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SIGNS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای There Will Be Signs امروز برابر است با 0.00005192 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SIGNS به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SIGNS را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو There Will Be Signs

قیمت There Will Be Signs (SIGNS)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SIGNS به USD:

-2.40%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای There Will Be Signs (SIGNS)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:20:38 (UTC+8)

اطلاعات قیمت There Will Be Signs (SIGNS) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-0.05%

-2.12%

+0.33%

+0.33%

قیمت لحظه‌ ای There Will Be Signs (SIGNS) برابر است با $0.00005192. در 24 ساعت گذشته، SIGNS در بازه قیمتی حداقل $ 0.00005102 تا حداکثر $ 0.00005336 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SIGNS برابر با $ 0.00011292 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.0000472 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SIGNS در یک ساعت گذشته -0.05%، در 24 ساعت گذشته -2.12% و در 7 روز گذشته +0.33% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار There Will Be Signs (SIGNS)

$ 48.39K
$ 48.39K$ 48.39K

$ 49.93K
$ 49.93K$ 49.93K

935.00M
935.00M 935.00M

964,919,935.283183
964,919,935.283183 964,919,935.283183

ارزش بازار فعلی There Will Be Signs برابر است با $ 48.39K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SIGNS برابر است با 935.00M، و عرضه کل آن 964919935.283183 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 49.93K است.

تاریخچه قیمت There Will Be Signs (SIGNS) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت There Will Be Signs به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت There Will Be Signs به USD به میزان $ -0.0000088127 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت There Will Be Signs به USD به میزان $ -0.0000202301 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت There Will Be Signs به USD به میزان $ -0.00002855220081842859 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-2.12%
30 روز$ -0.0000088127-16.97%
60 روز$ -0.0000202301-38.96%
90 روز$ -0.00002855220081842859-35.48%

There Will Be SignsSIGNS چیست

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance.

Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet.

Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع There Will Be Signs (SIGNS)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت There Will Be Signs (USD)

ارزش There Will Be Signs (SIGNS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از There Will Be Signs (SIGNS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت There Will Be Signs را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت There Will Be Signs را بررسی کنید!

SIGNS به ارزهای محلی

توکنومیکس There Will Be Signs (SIGNS)

درک، توکنومیکس There Will Be Signs (SIGNS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SIGNS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره There Will Be Signs (SIGNS)

امروز There Will Be Signs (SIGNS) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SIGNS به واحد USD برابر است با 0.00005192 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SIGNS نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SIGNS نسبت به USD برابر است با $ 0.00005192. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار There Will Be Signs چقدر است؟
ارزش بازار SIGNS برابر است با $ 48.39K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SIGNS چقدر است؟
عرضه در گردش SIGNS برابر است با 935.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SIGNS چقدر بوده است؟
SIGNS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00011292 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SIGNS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SIGNS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000472 USD رسید.
حجم معاملات SIGNS چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SIGNS برابر است با -- USD.
آیا SIGNS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SIGNS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SIGNS مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:20:38 (UTC+8)

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

