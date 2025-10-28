There Will Be SignsSIGNS چیست

Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance. Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet. Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos. Signs is a Solana-based cryptocurrency project inspired by the viral phrase, “When I make it in crypto, I won’t say anything, but there will be signs.” The token serves as the foundation for a community-driven ecosystem focused on digital culture, wealth-building, and decentralized governance. Initially launched in July 2024 and taken over by the community in October of the same year, Signs combines meme culture with utility, offering token-gated access to exclusive content, discussions, and opportunities in its private Discord community. The project has since expanded to include weekly wealth meditation content, a community treasury governed via DAO, and plans for an LST-NFT mint. The token incorporates a transparent liquidity schedule, with regular liquidity additions and time-locked token reserves. Governance functions and community initiatives are coordinated through a multisig-controlled DAO wallet. Signs aims to build a long-term cultural and financial ecosystem around the concept of wealth signaling, discipline, and strategic patience, offering a layered experience for those aligned with its ethos.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع There Will Be Signs (SIGNS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت There Will Be Signs (USD)

ارزش There Will Be Signs (SIGNS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از There Will Be Signs (SIGNS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت There Will Be Signs را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت There Will Be Signs را بررسی کنید!

SIGNS به ارزهای محلی

توکنومیکس There Will Be Signs (SIGNS)

درک، توکنومیکس There Will Be Signs (SIGNS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SIGNS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره There Will Be Signs (SIGNS) امروز There Will Be Signs (SIGNS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SIGNS به واحد USD برابر است با 0.00005192 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SIGNS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00005192 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SIGNS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار There Will Be Signs چقدر است؟ ارزش بازار SIGNS برابر است با $ 48.39K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SIGNS چقدر است؟ عرضه در گردش SIGNS برابر است با 935.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SIGNS چقدر بوده است؟ SIGNS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00011292 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SIGNS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SIGNS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0000472 USD رسید. حجم معاملات SIGNS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SIGNS برابر است با -- USD . آیا SIGNS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SIGNS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SIGNS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به There Will Be Signs (SIGNS)