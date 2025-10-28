The Wizard of BuybackWIZB چیست

The first experimental stream token fully dedicated to buybacks. Designed to throw gas to the fire... No greedy devs, no rugs & no farming Just good tokenomics and some magic. 90% Buyback 10% Fee The first experimental stream token fully dedicated to buybacks. Designed to throw gas to the fire... No greedy devs, no rugs & no farming Just good tokenomics and some magic. 90% Buyback 10% Fee

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع The Wizard of Buyback (WIZB) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت The Wizard of Buyback (USD)

ارزش The Wizard of Buyback (WIZB) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از The Wizard of Buyback (WIZB) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت The Wizard of Buyback را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت The Wizard of Buyback را بررسی کنید!

WIZB به ارزهای محلی

توکنومیکس The Wizard of Buyback (WIZB)

درک، توکنومیکس The Wizard of Buyback (WIZB) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WIZB بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The Wizard of Buyback (WIZB) امروز The Wizard of Buyback (WIZB) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WIZB به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WIZB نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WIZB نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار The Wizard of Buyback چقدر است؟ ارزش بازار WIZB برابر است با $ 10.64K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WIZB چقدر است؟ عرضه در گردش WIZB برابر است با 999.53M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WIZB چقدر بوده است؟ WIZB به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00113077 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WIZB در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WIZB به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WIZB چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WIZB برابر است با -- USD . آیا WIZB در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WIZB در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WIZB مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به The Wizard of Buyback (WIZB)