قیمت امروز The wife of Pepe The Frog

قیمت لحظه‌ ای The wife of Pepe The Frog (PEEPA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 10.56% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PEEPA به USD برابر با $ 0 برای هر PEEPA می‌ باشد.

توکن The wife of Pepe The Frog در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,009.67 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.39M PEEPA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PEEPA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PEEPA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -22.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The wife of Pepe The Frog (PEEPA)

ارزش بازار $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.01K$ 12.01K $ 12.01K سرمایه در گردش 999.39M 999.39M 999.39M عرضه کل 999,386,024.021559 999,386,024.021559 999,386,024.021559

ارزش بازار فعلی The wife of Pepe The Frog برابر است با $ 12.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش PEEPA برابر است با 999.39M، و عرضه کل آن 999386024.021559 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.01K است.