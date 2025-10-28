قیمت لحظه‌ ای The Surfing Frenchie امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DALE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DALE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای The Surfing Frenchie امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت DALE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت DALE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو The Surfing Frenchie

قیمت The Surfing Frenchie (DALE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 DALE به USD:

$0.0001676
$0.0001676$0.0001676
-20.90%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای The Surfing Frenchie (DALE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:20:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت The Surfing Frenchie (DALE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00162335
$ 0.00162335$ 0.00162335

$ 0
$ 0$ 0

+4.50%

-20.91%

+6.10%

+6.10%

قیمت لحظه‌ ای The Surfing Frenchie (DALE) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، DALE در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته DALE برابر با $ 0.00162335 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، DALE در یک ساعت گذشته +4.50%، در 24 ساعت گذشته -20.91% و در 7 روز گذشته +6.10% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار The Surfing Frenchie (DALE)

$ 166.59K
$ 166.59K$ 166.59K

--
----

$ 166.59K
$ 166.59K$ 166.59K

998.77M
998.77M 998.77M

998,770,545.497261
998,770,545.497261 998,770,545.497261

ارزش بازار فعلی The Surfing Frenchie برابر است با $ 166.59K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DALE برابر است با 998.77M، و عرضه کل آن 998770545.497261 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 166.59K است.

تاریخچه قیمت The Surfing Frenchie (DALE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت The Surfing Frenchie به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت The Surfing Frenchie به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت The Surfing Frenchie به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت The Surfing Frenchie به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-20.91%
30 روز$ 0-6.32%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

The Surfing FrenchieDALE چیست

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع The Surfing Frenchie (DALE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت The Surfing Frenchie (USD)

ارزش The Surfing Frenchie (DALE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از The Surfing Frenchie (DALE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت The Surfing Frenchie را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت The Surfing Frenchie را بررسی کنید!

DALE به ارزهای محلی

توکنومیکس The Surfing Frenchie (DALE)

درک، توکنومیکس The Surfing Frenchie (DALE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده DALE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره The Surfing Frenchie (DALE)

امروز The Surfing Frenchie (DALE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای DALE به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی DALE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی DALE نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار The Surfing Frenchie چقدر است؟
ارزش بازار DALE برابر است با $ 166.59K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش DALE چقدر است؟
عرضه در گردش DALE برابر است با 998.77M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت DALE چقدر بوده است؟
DALE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00162335 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت DALE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
DALE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات DALE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای DALE برابر است با -- USD.
آیا DALE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد DALE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت DALE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:20:31 (UTC+8)

