قیمت امروز The Stock Impaler

قیمت لحظه‌ ای The Stock Impaler (STOCKIMPALER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STOCKIMPALER به USD برابر با $ 0 برای هر STOCKIMPALER می‌ باشد.

توکن The Stock Impaler در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 797,952 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 986.93M STOCKIMPALER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STOCKIMPALER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00130682 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STOCKIMPALER طی یک ساعت گذشته به میزان +2.00% و در هفت روز اخیر به میزان -25.75% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 14.30K رسیده است.

اطلاعات بازار The Stock Impaler (STOCKIMPALER)

ارزش بازار $ 797.95K$ 797.95K $ 797.95K حجم (24 ساعته) $ 14.30K$ 14.30K $ 14.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 797.95K$ 797.95K $ 797.95K سرمایه در گردش 986.93M 986.93M 986.93M عرضه کل 986,934,988.3103129 986,934,988.3103129 986,934,988.3103129

ارزش بازار فعلی The Stock Impaler برابر است با $ 797.95K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 14.30K. عرضه در گردش STOCKIMPALER برابر است با 986.93M، و عرضه کل آن 986934988.3103129 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 797.95K است.