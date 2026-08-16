قیمت امروز The Sperm Whale

قیمت لحظه‌ ای The Sperm Whale (SPERMWHALE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPERMWHALE به USD برابر با $ 0 برای هر SPERMWHALE می‌ باشد.

توکن The Sperm Whale در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 25,945 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.93M SPERMWHALE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPERMWHALE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00112721 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPERMWHALE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.18% و در هفت روز اخیر به میزان -1.08% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Sperm Whale (SPERMWHALE)

ارزش بازار $ 25.95K$ 25.95K $ 25.95K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 25.95K$ 25.95K $ 25.95K سرمایه در گردش 999.93M 999.93M 999.93M عرضه کل 999,933,791.543506 999,933,791.543506 999,933,791.543506

ارزش بازار فعلی The Sperm Whale برابر است با $ 25.95K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPERMWHALE برابر است با 999.93M، و عرضه کل آن 999933791.543506 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 25.95K است.