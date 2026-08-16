قیمت امروز The Sisypuss

قیمت لحظه‌ ای The Sisypuss (SISYPUSS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SISYPUSS به USD برابر با $ 0 برای هر SISYPUSS می‌ باشد.

توکن The Sisypuss در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 30,501 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 968.50M SISYPUSS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SISYPUSS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SISYPUSS طی یک ساعت گذشته به میزان -10.02% و در هفت روز اخیر به میزان -57.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Sisypuss (SISYPUSS)

ارزش بازار $ 30.50K$ 30.50K $ 30.50K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.50K$ 30.50K $ 30.50K سرمایه در گردش 968.50M 968.50M 968.50M عرضه کل 968,499,725.697122 968,499,725.697122 968,499,725.697122

ارزش بازار فعلی The Sisypuss برابر است با $ 30.50K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SISYPUSS برابر است با 968.50M، و عرضه کل آن 968499725.697122 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.50K است.